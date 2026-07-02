GK : ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି ?
ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ 'Land of Temples' ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି।
ତାମିଲନାଡୁ : ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାମିଲନାଡୁକୁ ‘ମନ୍ଦିରର ମାଳିନୀ ଭୂମି’ ବା ‘ମନ୍ଦିରର ଦେଶ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର, ବିଶାଳ ଓ ଭବ୍ୟ ଗୋପୁରମ୍ (ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର) ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତାମିଲନାଡୁରେ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର କଳା, ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି।
ଏହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର, ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁକୁ ମନ୍ଦିରର ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ତାମିଲନାଡୁର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଏହାର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଗୋପୁରମ୍ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେହିପରି ଥାଞ୍ଜାଭୁରର ବୃହଦୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏକ ୟୁନେସ୍କୋ (UNESCO) ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ, ଯାହାକୁ ‘ବଡ଼ ମନ୍ଦିର’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏହାର ବିଶାଳ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପବିତ୍ର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ରାମେଶ୍ୱରମର ରାମନାଥସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଦୀର୍ଘ ବାରଣ୍ଡା (କରିଡର) ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନିର୍ମିତ ମହାବଳୀପୁରମର ଶୋର୍ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଗଠନମୂଳକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଚେନ୍ନାଇର କପାଳୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦ୍ରାବିଡ଼ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ।
ତାମିଲନାଡୁର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଙ୍ଗଲ, ଚିଥିରାଇ ଥିରୁଭିଝା ଏବଂ ନବରାତ୍ରୀ ଭଳି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବେଶ୍ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି, ନୃତ୍ୟ-ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ୧୪ଟି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଗୋପୁରମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବୃହଦୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ୧୦୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ରାମନାଥସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଦୀର୍ଘ ବାରଣ୍ଡା ଏବଂ ୨୨ଟି ମହିମାମୟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପଥର ନିର୍ମିତ ଶୋର୍ ମନ୍ଦିର ଏକ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ, ଯାହା ଐତିହାସିକ, ଆଲୋକଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ (ଫଟୋଗ୍ରାଫର) ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ‘ମନ୍ଦିରର ଦେଶ’ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱାସ, କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ।
ତାମିଲନାଡୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଖୁବ୍ ଆରାମଦାୟକ ଓ ସୁଖଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ଆରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିର ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।