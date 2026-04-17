ଜାଣନ୍ତିକି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ନମ୍ବର 1; ଉତ୍ତର କେବେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ …
ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ନମ୍ବର 1 କିଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ସହରର ଉଚ୍ଚ କୋଠା, ଚମତ୍କାର ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ। ଆଜି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ( ଭାରତରେ ସିମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉତ୍ପାଦକ ) ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଭାରତରେ ସିମେଣ୍ଟର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ: ରାଜସ୍ଥାନ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ମାଟି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚୂନାପଥର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ। ଭାରତରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସିମେଣ୍ଟ-ଗ୍ରେଡ୍ ଚୂନାପଥରର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ।
୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ୭୯,୨୩୬ ହଜାର ଟନ୍ ଚୂନପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ଦେଶର ମୋଟ ଚୂନପଥର ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ ୨୬% ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (IBEF) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସିମେଣ୍ଟ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମୋଟ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ୮୫% କେବଳ ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।
ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନିବେଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି: ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍, ଶ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଶକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଚୂନପଥର ଖଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।