IPL ୨୦୨୬ରେ କେଉଁ ଦଳକୁ ମିଳିବ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୨ଟି ଚାନ୍ସ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ନିୟମ…

ଏହି ଦଳ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବାକୁ ୨ଟି ଚାନ୍ସ ପାଇବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ଲେଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତିନୋଟି ଦଳ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ପ୍ଲେଅଫ୍ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧ ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକାର ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। IPL ର ଫର୍ମାଟ୍ ଏପରି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ପାଏ।

ସର୍ବପରି, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ସୁଯୋଗ ପାଏ? ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ଖେଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ମିଳେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ୧୦ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା…

IPL ୨୦୨୬ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ କେତେ ମିଳିବ ପ୍ରାଇଜ୍…

IPL ୨୦୨୬ରେ କାହାକୁ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ:

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧ରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଯେଉଁ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧ ଜିତିବ ସେ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।

ତେଣୁ, ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ ସେ ଫାଇନାଲ୍‌କୁ ଯିବ।

ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୧ ରେ ହାରିଯିବ, ସେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ହାରିବା ପରେ, ସେହି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଖେଳିବ। କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ ରେ ଏହା ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

ଏଲିମିନେଟରରେ କିଏ କାହା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ:

ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଲିମିନେଟରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଭେଟିବ: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ।

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ୧୦ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା…

IPL ୨୦୨୬ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ କେତେ ମିଳିବ ପ୍ରାଇଜ୍…

ଖରଭୁଜ ମିଠା କି ନୁହେଁ… କିଣିବା…

ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା…

1 of 9,289