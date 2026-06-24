IPL ୨୦୨୭ରେ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣିତ

IPL ୨୦୨୭ରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଏହି ୨ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଜୁନ୍ ୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ।

ଏହାକୁ IPL ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସିରିଜ୍ କାରବାରର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହି ଖେଳାଳି କାରବାରର ଖବର ମଧ୍ୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛି; ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏବେ ଯାଇ ହେବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର; କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୭ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ୨୦୨୭ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ KKR ସହିତ ଅଲଗା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେକେଆର ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ବିଦାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂଆ ମାଲିକମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଦଳ, କେକେଆରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ନଗଦ କାରବାର ହୋଇପାରେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ବିନିମୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କେକେଆର ଏବଂ ଏମ୍ଆଇ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଆଇପିଏଲରେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଫେରିଥିଲେ।

ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଶେଷ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଦଳ ୩୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ୧୫ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୪ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରୁ ବିଦାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏବେ ଯାଇ ହେବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର; କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ…

ହନିଟ୍ରପ୍ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ; ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ହରାଇବେ ଶେହବାଜ ସରିଫ?…

1 of 9,537