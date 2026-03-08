IND Vs NZ: ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଟାଇ ହୁଏ, ତେବେ କେଉଁ ଟିମ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ
T20 World Cup Final Tie Rules:କିଏ ଜିତିବ ଫାଇନାଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ରବିବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୁଏ, ତେବେ ସୁପର ଓଭର ଦ୍ୱାରା ବିଜେତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଟାଇରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଥର ସୁପର ଓଭର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ସୁପର ଓଭରରେ କିୱିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭର ମଧ୍ୟ ଟାଇ ହୁଏ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜେତା ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ଏକ ଝଲକ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିସାରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ୫ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ: ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କୌଣସି ଦଳ କେବେ ବି ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିନାହିଁ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଟି-୨୦ ରନ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର ହେବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧ ରନ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅଭିଶାପ: T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ, କୌଣସି ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ICC ଫାଇନାଲ: ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟ ପରେ, ଭାରତ ପାଖରେ ସମାନ ଭୂମିରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ଟାଇର ରୋମାଞ୍ଚ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଅସୀମିତ’ ସୁପର ଓଭର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।