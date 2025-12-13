ଭାରତରେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ବନ୍ଦେ ଭାରତ ନା ଶତାବ୍ଦୀ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ …
କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳାଇବାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।
ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ରାଜଧାନୀ, ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଭଳି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନରେ କାମ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦରମା ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ କ’ଣ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ନା ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ରୁଟ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି?
କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଏ: ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଜଣେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟର ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ରୁଟ୍, ଟ୍ରେନର ପ୍ରକାର, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଓଭରଟାଇମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ରାଜଧାନୀ, ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଅଧିକ ଥାଏ।
ତଥାପି, ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକ ତାଲିମ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜଣେ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୌଳିକ ଦରମା ୧୯,୯୦୦ (ସ୍ତର ୨), ଯାହାର ହାତରେ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ୩୫,୦୦୦ ଦରମା, ଭତ୍ତା ସହିତ ହେଇଯାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବା ସହିତ, ପଦବୀ ଏବଂ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଦରମା ୩୫,୦୦୦ ରୁ ୫୫,୦୦୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଦରମା ୬୦,୦୦୦ କିମ୍ବା ୯୦,୦୦୦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।