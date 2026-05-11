BHIM, G.Pay, Paytm, PhonePe, କେଉଁ UPI ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ? Paytm କହିଲା କାହିଁକି ଏହି ଆପ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ

BHIM, G.Pay, Paytm, PhonePe, କେଉଁ UPI ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ?

By Jyotirmayee Das

Safest UPI: ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେଉଁ ଆପ୍ ଅଧିକ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଟୁ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆସିବା ପରେ କାରବାର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେଫ୍? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ Paytm ତାର FAQ ପେଜ୍‌ରେ ଦେଇଛି।

ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ UPI ଆପ୍ କେଉଁଟି?

ପେଟିଏମ୍‌ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ତାଲିକାରେ BHIM ଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ୟୁପିଆଇ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଓଟିପି ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡରେ ତାମିଲନାଡୁ କିଙ୍ଗ୍, ମହିଳାଙ୍କ…

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବିଦା ହେବେ କି…

ଭୀମ ଆପ୍ ବ୍ୟତୀତ ପେଟିଏମ୍ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛି ଯେ, ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତିର ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ କାରବାର ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପେଟିଏମ୍ ଜୋର ଦେଇଥାଏ।

UPI ଆପ୍ ବାଛିବା ସମୟରେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

କେବଳ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ନୁହେଁ, ଆପ୍ ବାଛିବା ବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ:

  • ସହଜ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍: ଯେପରି ଆପଣ ସହଜରେ କାରବାର କରିପାରିବେ।
  • ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା: ଟୁ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଏବଂ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ସୁବିଧା ଥିବା ଜରୁରୀ।
  • ତୁରନ୍ତ ସେବା: ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ।
  • ପସନ୍ଦର UPI ID: ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର UPI ID ତିଆରି କରିବା ସହ ଆପ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର UPI ପିନ୍ କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡରେ ତାମିଲନାଡୁ କିଙ୍ଗ୍, ମହିଳାଙ୍କ…

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବିଦା ହେବେ କି…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ…

Gold Price: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ମଉକା ନ ଛାଡି…

1 of 25,683