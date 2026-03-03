ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ୟୁରାନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ, ଇରାନ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆଣେ?
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ୟୁରାନିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହି ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ୟୁରାନିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଇରାନ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆଣେ।
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ୟୁରାନିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ: ପ୍ରାକୃତିକ ୟୁରାନିୟମ୍ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଇସୋଟୋପ୍ ନେଇ ଗଠିତ: ୟୁରାନିୟମ୍-୨୩୮ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ୍-୨୩୫। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ୟୁରାନିୟମ୍-୨୩୫ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ବୋମା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ।
ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ, ୟୁରାନିୟମ୍ କେବଳ ୦.୭% U-୨୩୫ ଥାଏ, ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ୟୁରାନିୟମ୍ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ U-୨୩୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କମ୍-ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ତଥାପି, ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ, ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରାୟ ୯୦% କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ U-୨୩୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର-ଗ୍ରେଡ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ କୁହାଯାଏ।
ୟୁରାନିୟମ୍ କିପରି ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଏ: ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ୟାସ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ। ୟୁରେନିୟମ୍ ଅଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ୟୁରେନିୟମ୍ ହେକ୍ସାଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ତା’ପରେ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ଘୂରାଯାଏ, ଯାହା ହାଲୁକା U-୨୩୫ ଆଇସୋଟୋପକୁ ଭାରୀ U-୨୩୮ ଆଇସୋଟୋପରୁ ପୃଥକ କରେ। ଏହି ସ୍ତରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ହଜାର ହଜାର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏକକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଇରାନର ଘରୋଇ ୟୁରେନିୟମ୍ ଉତ୍ସ: ଇରାନର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ୟୁରେନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଏହାର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖଣି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ୟାଜଦ ପ୍ରଦେଶର ସାଗାଣ୍ଡ ଖଣି ଏବଂ ବନ୍ଦର ଆବାସ ନିକଟରେ ଗାଚିନ୍ ଖଣି। ଉଭୟ ଖଣି ୟୁରେନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହା ପରେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। ଘରୋଇ ସଂରକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇରାନ କଞ୍ଚା ୟୁରେନିୟମ୍ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ: ଇରାନ ନିଜର ୟୁରେନିୟମ୍ ବାହାର କରେ କିନ୍ତୁ ବେସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରୁଷ ବୁଶେହର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥାଏ।