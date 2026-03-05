ଜାଣନ୍ତି କି ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପନିପରିବା ବେଷ୍ଟ, Weight Loss କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ପରିବାକୁ କରନ୍ତୁ ସାମିଲ
Health tips: ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଡାଏଟ୍ରେ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ, ଅଧିକ ଫାଇବର ଥିବା ପନିପରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପରି ପନିପରିବା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ପନିପରିବା (ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନିଂ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ:
ଲାଉ – ଲାଉ ଏକ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ, ଅଧିକ ପାଣି ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଯାହା ହଜମ କରିବା ସହଜ। ଆପଣ ଏହାର ରସ ପିଇପାରିବେ, ଲାଉ ରାଇତା ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ କେବଳ ତରକାରୀ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଲାଉ ପନିପରିବା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ – ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ମେଥି ଏବଂ ବାଥୁଆ ଭଳି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ।
କାକୁଡି – ୯୫% ପାଣି, କାକୁଡି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କାକୁଡି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମିଳିଥାଏ। ଏହା କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଚର୍ବି ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
କଲରା – କଲରା ଏପରି ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ତିକ୍ତ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ଇନସୁଲିନ୍ କୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ରୋଗକୁ ଦୂରରେ ରଖେ।
ବ୍ରୋକୋଲି – ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଲି ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୂର। ଏହି ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ: ସକାଳେ ଉଷୁମ ଜିରା କିମ୍ବା ଧନିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଚର୍ବି ଜାଳିବା ପାଣି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ।
ଖାଇବା ପରେ, ୨୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଆଳୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ପନିପରିବା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ସାଲାଡ ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସାଲାଡ ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ବ୍ୟାୟାମ ଓଜନ ହ୍ରାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ସପ୍ତାହରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)