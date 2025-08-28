ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ହୋଇବ ଗାଏବ, ଉଠିବ ନୂଆ ଚୁଟି, ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଚନ୍ଦାପଣକୁ ଆଣିବ ଡ଼ାକି… ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା

ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ହୋଇବ ଗାଏବ, ଉଠିବ ନୂଆ ଚୁଟି, ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଚନ୍ଦାପଣକୁ ଆଣିବ ଡ଼ାକି… ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା
ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଉପୁଡ଼ୁଛି ଚୁଟି।
ଚୁଟି ଆମ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଝିଅଙ୍କ ଚୁଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଉପୁଡ଼ୁଛି ଚୁଟି।
ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଚାପ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କ କେଶ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଝଡ଼ିବାର କାରଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ କିଛି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ କେଶ ଝଡ଼ିବାର କାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ।
କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଚୁଟି ଝଡ଼େ
ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବ
ଭିଟାମିନ D କେବଳ ହାଡ଼ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ କେଶ ଫଲିକିଲ୍ସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଯାହା କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ କେଶ ଉଠି ନଥାଏ।
ଭିଟାମିନ୍ B7 (ବାୟୋଟିନ୍) ଅଭାବ
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ବାୟୋଟିନ୍ କେଶର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶରୀରରେ ଏହାର ଅଭାବ କେଶକୁ ପତଳା, ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ।
ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ କେଶ ମୂଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ଯାହା କେଶ ଝଡ଼ିପାରେ।
ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ (କିମ୍ବା ଅଧିକ)
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ଏବଂ ଅଧିକ ଉଭୟ କେଶ ଝଡ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭିଟାମିନ୍ E ଅଭାବ
ଭିଟାମିନ୍ E ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ। ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ କେଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇ ନଥାଏ, ଯାହା କେଶ ଝଡ଼ିପାରେ।
ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଅଭାବ
ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଭଳି ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଏହାର ଅଭାବ ଦ୍ରୁତ କେଶ ଝଡ଼ିପାରେ।
କ’ଣ କରିବେ?
କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଡାଲି, ବାଦାମ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଫଳ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ, ସମୟ ସମୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ ବି୧୨ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।