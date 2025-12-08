କାହାର ଥିଲା ଏହି ମୟୂର ସିଂହାସନ, କୋହିନୂର ହୀରା ସାଙ୍ଗକୁ ମଣି-ମୁକ୍ତାରେ ଝଲସୁଥିଲା, ତାଜମହଲଠୁ ବି ଥିଲା ଅଧିକ ଦାମୀ

ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ମୟୂର ସିଂହାସନର ଇତିହାସ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି କେହି ମୋଗଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ବାଛିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତାଜମହଲ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଥିଲା।

ଏହା ଏକ ସିଂହାସନ ଥିଲା ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରାଜକୀୟ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚମକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ।

ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କ ମହିମା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଏକ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଉସ୍ତାଦ ସାଦ-ଉଲ-ଗିଲାନିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ସୁନା, ହୀରା, ମଣି, ମାଣିକ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତା ସିଂହାସନକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ଶାହଜାହାନ ୧୬୩୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥିରେ ବସିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ଗଠନ:

ଫରାସୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଟାଭେର୍ଣ୍ଣିୟର ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ମୟୂର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପର ରଙ୍ଗୀନ ମଣିରେ ଝଲସୁଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ (ଇଚ୍ଛା ପୂରଣକାରୀ ଗଛ) ଥିଲା। ସିଂହାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଏଥିରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୁକ୍ତାର ତାର ଏହାର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳର ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଏହାକୁ “ଧନର ରାଜା” ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା:

୧୬୩୫ ମସିହାରେ, ମୟୂର ସିଂହାସନର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୭ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ମୁଦ୍ରାରେ ୧.୩୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ।

ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ ସିଂହାସନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କେବେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋହିନୂର ହୀରା ଥରେ ଏହାର ଅଂଶ ଥିଲା। ADA ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ୩୨ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡି ପ୍ରସ୍ଥାନ:

୧୭୩୯ ମସିହାରେ, ଇରାନର ଶାସକ ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଂହାସନ ନେଇଥିଲେ। କୋହିନୂର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣି ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମୋଗଲ ସମ୍ପତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସିଂହାସନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ – ଏକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ:

ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ଇରାନ ଅରାଜକତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଅଶାନ୍ତିରେ, ମୟୂର ସିଂହାସନ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏହାର ମଣିଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଅଂଶ ପରେ ଇରାନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସିଂହାସନ କେବେ ମିଳିଲା ନାହିଁ।

କୋହିନୂରର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା:

ସିଂହାସନରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ, କୋହିନୂର ହୀରା ପଞ୍ଜାବର ବିଭିନ୍ନ ହାତ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୮୪୯ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସିଂହାସନ ବିଜୟ କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ବ୍ରିଟେନ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଆଜି, ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ମୁକୁଟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଅଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ସିଂହାସନର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେବି ମୂଳର ମହିମା ହାସଲ କରିନଥିଲା। ୧୮୫୭ ବିଦ୍ରୋହରେ ସେହି ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା।

