ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଜସ୍ର ଧନ, ହେଲେ ଏହି ରାଶି ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ!
ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା? ଜାଣନ୍ତୁ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ରାଶିଫଳ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୁଧବାର ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬, ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, କାରଣ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିର ପ୍ରଭାବ ସକାଳ ୭:୦୮ ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ସମାପ୍ତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ଦିନ ସକ୍ରିୟ ରହିବ।
ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାରଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଧନ, ସମ୍ପର୍କ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସହଭାଗୀତା କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।
ମେଷ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଦିନ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସକାଳ ୭:୦୮ ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ (କନ୍ୟା ରାଶିରେ) ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ସହାୟକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରିଦେବ।
ବୃଷ:
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସକାଳ ୭:୦୮ ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦିନର ବାକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ।
ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘର (କନ୍ୟା ରାଶିରେ) ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ସହାୟକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ମିଥୁନ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ (କନ୍ୟା ରାଶିରେ) ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏହି ଘରଟି ଆରାମ, ସୁବିଧା ଏବଂ ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ଆଜି ସକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ସହାୟକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କର୍କଟ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହସ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ (କନ୍ୟା ରାଶିରେ) ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି, ଏହି ଘରୁ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ।
ଆଜି ସକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ସହାୟକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ।
ସିଂହ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଘରୋଇ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ (କନ୍ୟା ରାଶିରେ) ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯାହା ଧନ, ବାଣୀ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ଆଜି ସକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରିବ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର (ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ନକ୍ଷତ୍ର) ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ତେଜ ଏବଂ ତେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କନ୍ୟା:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଷ୍କାରଣ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି (ପ୍ରଥମ ଘର) ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବ।
ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସଠିକତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ତୁଳା:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଦିନ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିପାରେ।
ଆପଣ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନୀରବରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରଖିବ।
ବିଛା:
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏକାଦଶ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଧନୁ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମହାନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସଫଳତ” ଆଣିବ। ଦଶମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ମକର:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ବିସ୍ତାରର ମିଶ୍ରଣ ଆଣିଛି। ନବମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଜି, ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ମନୋଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ଦିନ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଆଚରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।
ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ।
ମୀନ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମତା ଏବଂ ସହଭାଗୀତାର ଦିନ ହେବ। ସକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସପ୍ତମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆଣିବ।
ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।