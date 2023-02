(video) ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି କରୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ , ରାଗିଯାଇ ଗଣ୍ଡା କ’ଣ କଲା ଅବସ୍ଥା , ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସାଧରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁହ ସେମାନେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାମେରା ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବେବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେଲଫି, ରିଲ୍, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି । କାରର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ତେଣୁ ସେମାନେପ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ଯାହା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବପାରେ ।

This one showcases what all are wrong in our wildlife Safaris…

Respect the privacy of wild animals. Safety of self comes first.

I am informed that both Rhino & tourists are safe. All will not be that lucky . pic.twitter.com/p1kEAQdyjN

