‘ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି’
ପୋଷ୍ଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଗିରଫ, ନିହତ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ୍ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରୁଥିବା ନେତା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ପୋଷ୍ଟରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫଟୋ ତଳେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ, ଇରାନର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇ, କ୍ୟୁବାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉଲ କାସ୍ତ୍ରୋ ଓ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବୁ-ବିଲାଲ ଅଲ-ମିନୁକି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପୋଷ୍ଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଗିରଫ, ନିହତ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏହି କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।
— The White House (@WhiteHouse) May 20, 2026
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି। ତୈଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଅନେକ ଦେଶ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେରିକା ତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିପାରୁୁନି। ଯାହାଫଳରେ ବିବାଦ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦେଶର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ତଥାପିରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହଁରୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍।