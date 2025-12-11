Ajab Gabja: ଅଜବ ସହରର ଗଜବ ନିୟମ, ରାସ୍ତାରେ ଗଡେ କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି; ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଗାଡି ଚଳେଇଲେ ଯିବେ ଜେଲ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଘର ଏବଂ କୋଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ସହର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ଧଳା?
ଏହି ସହର ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ କାର ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଆଶଗାବାତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଧଳା ମାର୍ବଲ ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠା ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମର ଏକ ଅଂଶ।
ଆଶଗାବାତକୁ ଧଳା ମାର୍ବଲ ସହର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ: ଆଶଗାବାତରେ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠା, ରାସ୍ତା, ଫୁଟପାଥ୍, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ସବୁକିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାର୍ବଲ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼େ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ମନେହୁଏ ନାହିଁ। ସହରର ଚମକ ପାଇଁ ଆଶଗାବାତ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆଶଗାବାତ ଇତିହାସ କ’ଣ: ୨୦୦୦ ମସିହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶଗାବାତ ଏହାର ପୁରୁଣା ସୋଭିଏତ୍ ସମୟର ଢାଞ୍ଚାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହରକୁ ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଧଳା ମାର୍ବଲର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ୫୫୦ ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଶଗାବାତର କଠୋରତମ ନିୟମ: ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଶଗାବାତର ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ଧଳା କାର ଚାଲିପାରିବ। ଯଦି କେହି ରଙ୍ଗୀନ କାର ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ତୁର୍କମେନ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଜବତ କରି ଭାରୀ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରେ।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମାଲିକ ଧଳା ରଙ୍ଗ ନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଟିକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ୨୦୧୮ରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରବାଙ୍ଗୁଲି ବର୍ଦିମୁଖାମେଦୋଭ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଗ୍ରହକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିୟମ ପାଲଟିଥିଲା।
ଆଶଗାବାତ ବିଷୟରେ ଆଉ କ’ଣ ବିଶେଷ ଅଛି: ଧଳା ମାର୍ବଲ ବ୍ୟତୀତ, ଆଶଗାବାତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପତାକା ପୋଲ ଅଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ୧୩୩ ମିଟର। ଆଶଗାବାତରେ ଏକ ବଡ଼ ଘର ଭିତର ଫେରିସ୍ ଚକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି।