ସେହି ୯ଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ କିଏ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ୱର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି
ଏହି ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବୋମାମାଡ଼ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟରେ ଡୁବାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ତେହେରାନର ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା।
ହେଲେ, ଇରାନ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କି ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବାକି ଅଛି? ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି?
ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (SIPRI) ର ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱର ନଅଟି ଦେଶ ପାଖରେ ମୋଟ ୧୨,୨୪୧ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ କେତେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର:
୧. ଆମେରିକା ପାଖରେ ୫,୧୭୭ ଟି ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।
୨. ରୁଷ ପାଖରେ ୫,୪୫୯ ଟି ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି।
୩. ତୃତୀୟରେ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ୬୦୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଏହାସହ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରୁଛି।
୪. ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ୨୯୦ଟି ଅସ୍ତ୍ର। ୟୁରୋପର ପ୍ରମୁଖ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ସହ
୫. ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ ପାଖରେ ଅଛି ୨୨୫ଟି। ଯାହାକି ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟକରେ ଅଛି।
୬. ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତ, ଯାହା ପାଖରେ ୧୮୦ଟି ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ‘ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ’ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ।
୭. ହେଲେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମାଣୁ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ରଖିଛି ୧୭୦ଟି ଅସ୍ତ୍ର।
୮. ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଅଛି ୯୦ଟି, ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ଅଛି।
୯. ଆଉ ଶେଷରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଲଗାତାର ୫୦ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି।
SIPRI ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୩,୯୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିମାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧୦୦ଟି ଅସ୍ତ୍ର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
୯ଟି ପରମାଣୁ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ୯ଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି।
କିଛି ଦେଶ ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦେଶ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।