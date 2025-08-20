ଭାରତର ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଏ ବେଶୀ ଯୋଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଜ୍ୟେତିଷଙ୍କ ନଜରରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି
ଭାରତର ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ଜ୍ୟେତିଷଶାସ୍ତ୍ର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତର ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟେତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ପଛକୁ ଯାଉନି।
ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ, ତିନି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଜ୍ୟେତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ..
ଜ୍ୟେତିଷ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ସମ୍ବନ୍ଧ: ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜ୍ୟେତିଷର ପ୍ରଭାବ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଜ୍ୟେତିଷମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଆନ୍ତା। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି। ଜ୍ୟେତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଛି ନେତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯୋଗୀଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।
ଯୋଗୀଙ୍କ କଠୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ।
ଗଡକରୀ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ।
ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷତା ଦଳକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ନିକଟତର କରିଥାଏ। ଶାହଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତଥାପି, କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ଆସିପାରେ।