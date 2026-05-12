କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶନି ସାଢେ ସାତୀରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ସୁଖ ଓ ଉନ୍ନତି?
ସାଧାରଣ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଶନି ସାଢେ ସାତୀରେ କେବଳ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ।
Shani Sade Sati : ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଙ୍କ ସାଢେ ସାତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସାଢେ ସାତ ବର୍ଷକୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ମାନାଯାଏ । ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ, ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ । ଏହି ଅବଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ୍ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସିତ ରୁହନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ସାଢେ ସାତୀ କମ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସେ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ଖୁସିର ମାତ୍ରା ତାହାକୁ ବାଲାନ୍ସ (ସନ୍ତୁଳିତ) କରିଦିଏ।
ସାଢେ ସାତୀରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି କି ତୁଳା, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଢେ ସାତୀ ସେତେଟା ପୀଡ଼ାଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ।
ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ, ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧର୍ମ-କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କ କୃପା ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଏପରି ଜାତକଧାରୀଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସହାରା ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କ ସାଢେ ସାତୀ କୁମ୍ଭ, ମୀନ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁଅଛି । ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୭ ରେ ହେବ । ଏହି ଦିନ ଶନି ମେଷ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ସାଢେ ସାତୀରେ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଓ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଂକାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।