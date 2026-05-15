କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଧାର ଭୋଜଶାଳା, ଯାହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ

ଧାର ଭୋଜଶାଳା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିସାରିଛି। ASI ର ରିପୋର୍ଟରେ ଏଠାରେ ୯୪ଟି ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପରମାର ଶାସନ କାଳର ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ASI ଏହାର ଦେଖାଶୁଣା ବା ତଦାରଖ କରିବ।

By Priyanka Das

Dhar Bhojshala Dispute: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର୍‌ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୋଜଶାଳା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆଣିଛି। ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ‘ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ’ କେବଳ ଏକ କୋଠା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ASI (ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ)ର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ସ୍ଥଳର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଏହାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରମାଣ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଛି।

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷର ବିଜୟ

ଧାର୍‌ର ଐତିହାସିକ ଭୋଜଶାଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ନିଜ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସ୍ଥଳରେ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ନିରନ୍ତରତା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଐତିହାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଦର୍ଭ ଦେଇ କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରମାର ବଂଶର ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ପରିଣାମ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା।

କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଧାର ଭୋଜଶାଳା?

ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ପରମାର ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଭୋଜ ୧୦୩୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ସଂରଚନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ରାଜା ଭୋଜ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘ଭୋଜଶାଳା’ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଥିଲା। ରାଜା ଭୋଜ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ, କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ମହାନ ସଂରକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଶାସକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ଏହାକୁ ମସଜିଦ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ଆଜି ବି ସେଠାକାର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି।

ପରମାର ବଂଶର ଅତୁଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଭୋଜଶାଳା କେବଳ ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରର ଗରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ପରେ ପରମାର ଶାସକ ଉଦୟାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ନରବର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସରର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଭୋଜଶାଳାର ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ସଂସ୍କୃତର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପାଠ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରମାର ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ, କବି ମଦନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ବାଗ୍‌ଦେବୀଙ୍କ ମୂଳ ପ୍ରତିମାକୁ ୧୯ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଇଂରେଜମାନେ ଲଣ୍ଡନ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି।

ଭୋଜଶାଳାର କଳା ଇତିହାସ

ଭୋଜଶାଳାର ଇତିହାସ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ୧୩୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ୍ରୂର ଶାସକ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ୧୪୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲାୱର ଖାନ ଗୌରୀ ଏହାର ଏକ ଅଂଶରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲା। ବିନାଶର ଏହି ସିଲ୍‌ସିଲା ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା; ୧୫୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମୁଦ ଶାହ ଖିଲଜି ଭୋଜଶାଳାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ମସଜିଦ ରୂପରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ୧୮୭୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମେଜର କିନକେଡ ଖନନ କରାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଟି ତଳେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ସହ ଲଣ୍ଡନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିମା ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।

ASI ରିପୋର୍ଟରେ ମିଳିଲା ମନ୍ଦିରର ପକ୍କା ପ୍ରମାଣ

ଆର୍କିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (ASI) ଭୋଜଶାଳା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା, ତାର ରିପୋର୍ଟ ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ଏବଂ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ASI କୁ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ପରିସର ଭିତରୁ ୯୪ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ଏହି କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଥରରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ବ୍ରହ୍ମା, ନରସିଂହ ଏବଂ ଭୈରବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆକୃତି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପଥରଗୁଡ଼ିକରେ ସିଂହ, ବାଘ ଭଳି ପଶୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସେହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଛି; ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ପରମାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟର, ଯାହା ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ମାଣର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ରାଜା ଭୋଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ସହିତ ଥିଲା।

କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ପରିଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି ଯାହାକୁ ଇତିହାସର ବୋଝ ତଳେ ଚାପିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା।

 

 

