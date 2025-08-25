ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି…କୁକୁର-ମଣିଷ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ବକୁ ଆସିଥିଲା, ଏମାନେ ହଡପ କରିଥିଲେ କୁକୁର ଜମି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କୁକୁର ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମି ଦଖଲ କରିନେଲେ । କୁକୁରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଧିଆ, ମଣିଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କ (ଗଧିଆ) ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ।
ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଜୀବାଶ୍ମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଜୀବାଶ୍ମ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ 40-60 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ।
ଗବେଷଣା କହୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଧୂସର ଗଧିଆ, ଯାହାଠାରୁ ସମସ୍ତ କୁକୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ଲାଇଷ୍ଟୋସିନ୍ ଯୁଗରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ।
ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଆଧୁନିକ ମଣିଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ସହିତ ଜଡିତ । ଜୀବାଶ୍ମ ଏବଂ ଡିଏନଏ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପ୍ରାୟ 300,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ (ଯେପରିକି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍) ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 2 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ।
2016 ରେ ସେଲ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ପାଳିତତା ପ୍ରାୟ 20,000 ରୁ 40,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା।
2020 ମସିହାରେ, ଜର୍ମାନୀର ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ କୁକୁର ଜୀବାଶ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହି କୁକୁର ପ୍ରାୟ 14,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ଏହା ଗୃହପାଳନର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ।