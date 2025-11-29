କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପରମାଣୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଭାରତ? କ’ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଏ କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଭାରତରେ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ କରିଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସୀମ ମୁନିର ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁନିରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ କି? ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି କ’ଣ: ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ନଅଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତଥାପି, ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଭାରତର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛି।
ତେଣୁ, ଭାରତ କେବେବି କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ; ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ “ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା” ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ।
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି: ପ୍ରଥମେ, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏକାକୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରମାଣୁ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଧିକରଣ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ନେଇ ଗଠିତ: ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) କରନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।