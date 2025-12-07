ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି, କାହାର ଅନୁମତିରେ ନୂତନ ନୋଟ ବଜାରକୁ ଆସେ; ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
Demonetization: ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁରୁଣା ନୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ନୂତନ ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ନେଇପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଭାରତରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଇଥାଏ। ଏବଂ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା …
ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି: ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଜାରି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତଥାପି ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
୧୯୩୪ ମସିହାର ଆରବିଆଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଯେକୌଣସି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ୨୦୧୬ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଠିକ୍ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ରାତାରାତି ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ RBI ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବରେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
RBI ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ନୂତନ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ନୂତନ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ବିଶାଳ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ RBI ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିବ।
ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କାମ କରେ: ୨୦୧୬ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଳାଧନ ରୋକିବା, ନକଲି ନୋଟର ପ୍ରସାରଣ ରୋକିବା କିମ୍ବା ଅବୈଧ ପାଣ୍ଠି ରୋକିବା ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, RBI ନୂତନ ମୁଦ୍ରାର ଯୋଗାଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଡିଜାଇନ୍ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ତା’ପରେ ସରକାର RBI ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୁରୁଣା ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରେ।
ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। RBI ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, RBI ନଗଦ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିମୟ କିମ୍ବା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରେ।
ନୂତନ ନୋଟ୍ କିପରି ପ୍ରଚଳନକୁ ଆସେ: ପୁରୁଣା ନୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହିତ, ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ କରିବା କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡୁଛି। RBI ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରେ। ଏହି ନୂତନ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM ଏବଂ ନଗଦ ବଣ୍ଟନ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ।