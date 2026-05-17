ପୁଣି ଫେରିଲା Ebola ଭୂତାଣୁ, ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)

କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ ୮୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ପଛରେ ଏବୋଲାର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି 'ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ' (Bundibugyo strain) ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଟିକା (vaccine) ବାହାରି ନାହିଁ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବୋଲା ଭାଇରସର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ’ (Bundibugyo) ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ ଆଧାନୋମ ଗେବ୍ରେୟେସସ୍ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ ୮୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କଙ୍ଗୋର ପୂର୍ବ ଇତୁରି ପ୍ରଦେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି।

ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ (AP) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ କୋଭିଡ-୧୯ ଭଳି ମହାମାରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମାପଦଣ୍ଡ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ସଂଗଠନ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସୀମା ଉପରେ କଟକଣା ନଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ରୋଗ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଟେଡ୍ରୋସ ଆଧାନୋମ ଗେବ୍ରେୟେସସ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି।”

