୨୯ ବଲରୁ ୯୭ ରନରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ କାହାକୁ ଗାଳି କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଜରଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ପରାଜିତ କରିଛି। ଏ
ହି ମ୍ୟାଚରେ ଯୁବ ସେନସେସନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଥରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଜୟର ନାୟକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ କମାଣ୍ଡିଂ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ହତାଶା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲରୁ ୯୭ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୪୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୨ ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ବୈଭବ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ:
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭିଡିଓରେ, ବୈଭବ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହତାଶା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କିଛି ୟୁଜର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ରାଗରେ ବୈଭବ ନିଜ ଉପରେ ଅପଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଭିଡିଓରେ ଅଡିଓ ନଥିବାରୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ ନଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁରା ସିଜନରେ ନିରନ୍ତର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ସେ ୩୩୪.୪୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଏହି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୬ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ସଫଳତା ଯାହା IPL ପ୍ଲେଅଫ୍ ଇତିହାସରେ ମିଳିତ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ।
ବୈଭବଙ୍କ ନଜର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଉପରେ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୮୦ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ ମ୍ୟାଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କାରଣ ସେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡର ନିକଟତର ହେବେ। ଯଦି ସେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ ୨୦ ରନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ୭୦୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେବେ।