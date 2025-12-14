ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପଛର କାରଣ କ’ଣ ଥିଲା…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାର ଇତିହାସ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାଠାରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରା ପରି ନୁହେଁ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାର ବିକଶିତ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯିଏ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧାତୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ: ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମହାଜନପଦ ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ପଞ୍ଚ-ମାର୍କଡ୍ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ରୂପା ଚିହ୍ନିତ ଥିଲା। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ, ପ୍ରତିଛବି କିମ୍ବା ଶିଳାଲେଖର ଅଭାବ ଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁ, ଗଛ କିମ୍ବା ପର୍ବତକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା।
ପଞ୍ଚ ଚିହ୍ନିତ ମୁଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଥିଲା: ମୁଦ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବଦଳ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ସହର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବଦଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଦ୍ରା ସରକାରଙ୍କୁ କର ସଂଗ୍ରହ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ଏବଂ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିବା ମୁଦ୍ରା: ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଶାସକମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଡେମେଟ୍ରିଅସ୍ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମେନାଣ୍ଡରଙ୍କ ଭଳି ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଖରୋସ୍ତି ଲିପିରେ ଶିଳାଲେଖ ଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରା: ଶାସକମାନେ ମୁଦ୍ରାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ରାଜବଂଶଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରେ, କୁଶାଣ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଦେବତା, ରାଜକୀୟ ଉପାଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଗଲା।
ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏକ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ, ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଏକ ମାନକ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କିପରି ରୂପ ନେଲା: ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା, ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲା।