Sudarshan Chakra: ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେବେ ଏବଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସର୍ବ ଶକ୍ତିର ଅଧାର ରୂପେ ଧରାଯାଏ। ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ବର ପାଳନକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଚାରି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ,ଚକ୍ର,ଗଦା,ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣଣୁଙ୍କ ହାତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବରୂପ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଅଟେ। ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅସ୍ତ୍ର-ଶସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚାରି ହାତ ଜୀବନର ଚାରୋଟି ସ୍ତରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ , ପ୍ରଥମରେ ଜ୍ଞାନ,ଦ୍ବିତୀୟରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ,ତୃତ୍ତୀୟରେ ବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏହାଛଡା ତାଙ୍କ କାନର ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟି ବିପରିତ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଷାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ, ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଥିଲା?
ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପାଇଥିଲେ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଟାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଏକ ଅସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଋଗବେଦରେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସମୟର ଚକ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗଡ଼ୱାଲର ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିବା କମଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତପସ୍ୟା କରି ଏହି ଚକ୍ର ପାଇଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶ ଟି ଅବତାର ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କୂର୍ମା ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ନ୍ସିଂହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ପର୍ଶୁରାମ ଅବତାର, ରାମ ଅବତାର, ବଳରାମ ଅବତାର ,ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଏବଂ କଳ୍କୀ ଅବତାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳ୍କୀ ଅବତାର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେବେ କଳୀଯୁଗର ଶେଷ ଘଟିବ ପୃଥିବୀରେ ପାପର ଭାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ସେହିସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଳ୍କୀ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବେ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ?
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥାରହିଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାର୍ତ୍ତିକମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କାଶୀ ଯାଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରି ୧୦୦୦ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେବେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେହିସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ଫୁଲ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏକ ଫୁଲର ଅଭାବ ହେଉଛି ସେହିସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମଳନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାଭାବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଫୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ନେତ୍ର ଚଢ଼ାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ନେତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେହିସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଥିଲେ – ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ।
ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଆଜିଠାରୁ ବୌକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନାମରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଦିନରେ ବ୍ରତ ପୂର୍ବକ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ମୋର ପୂଜା କରିବ ତାର ବୌକୁଣ୍ଠ ପାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ତିନି ଲୋକରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ।
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୂପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ।