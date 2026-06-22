CRPF ଏବଂ BSF ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ? କେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି…
CRPF ଏବଂ BSF ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି; CRPF ଏବଂ BSF ଦୁଇଟି ଏପରି ବାହିନୀ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲବଶତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମାନ ବାହିନୀ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯଦିଓ ଉଭୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଆରମ୍ଭ କରିବା CRPF ସହିତ; CRPF ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦେଶ ଭିତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା।
ଏଥିରେ ଦଙ୍ଗା କିମ୍ବା ନକ୍ସଲ ବିରୋଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, VIP ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଶାନ୍ତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମୂଳତଃ, CRPF ର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଦେଶ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା – କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, BSF କିମ୍ବା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। BSF କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାତିରାତି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସୀମାନ୍ତରେ।
ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ସୀମା ପାର ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅନଧିକୃତ ଗତିବିଧିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଏବେ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଉଭୟ ବାହିନୀରେ କନଷ୍ଟେବଲ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, କାରଣ ଉଭୟ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଦରମା ସ୍ତର-୩ ଆଧାରରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି।
CRPFରେ, ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୨୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୬୯,୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେହିପରି, BSFରେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ୨୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୬୯,୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦରମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜଣେ CRPF କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେନା ପରି ଏହି ବାହିନୀରେ ଦରମା ପୋଷ୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ବିଏସଏଫ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ହାତରେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏହି ଦୁଇ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହାତରେ ଦରମାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ।
ହେଲେ ଦରମା ପୋଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ BSF କର୍ମଚାରୀମାନେ ‘ହାର୍ଡ ଏରିଆ ଭତ୍ତା’ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ବାହିନୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ପଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ, ASI, SI, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ପଦବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦରମା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଭୟ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ପେନସନ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ମାଗଣା ରାସନ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଭଳି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।