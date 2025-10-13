କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଭାରତ ନୁହେଁ, ଏହି ଦେଶ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗହମ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଆଧାର ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ଗହମ ହେଉଛି ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ। କାରଣ ଗହମ ଆଧାରିତ ରୁଟି ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି।
୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇସାରିଛି। ଚୀନ୍ ରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ, ହେନାନ୍ ଏବଂ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶ ଏଥିରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୀନ୍ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୪୦.୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ରୁ ୧୧୭.୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଗହମ ଚାଷର କେନ୍ଦ୍ର।
ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଭାରତର ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କେବଳ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନେକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ।
ରୁଷ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରୁଷ ପ୍ରାୟ ୮୧.୫ ରୁ ୮୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ରୁଷର ଫସଲ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। କାନସାସ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଡାକୋଟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟ ୪୪.୯ ରୁ ୫୩.୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା।
ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଫ୍ରାନ୍ସ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୩୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ଫସଲ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ।
କାନାଡା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଗହମ ପ୍ରେଇରି ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ କାନାଡାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୩୩ ରୁ ୩୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କାନାଡା ଗହମକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ।