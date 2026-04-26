ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି, ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କେବଳ ସାମରିକ ମୁକାବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ
ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବଳର ନିୟୋଜନର ପରିମାଣ – ଯାହା ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ହାର୍ଭାର୍ଡ କେନେଡି ସ୍କୁଲର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ଆମେରିକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋଝ ଏବଂ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୮୯୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଢାଳି ଦେଉଛି।
ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୧.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୧୨.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ନୌସେନା ନିୟୋଜନ, ଗୁପ୍ତଚର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିମାନ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁନଃମଜୁରି କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି।
ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେତେ ଗତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଆମେରିକାର ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଳାବାରୁଦ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି।
ଗୋଟିଏ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର। ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଏପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୋଟ ବଜେଟର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବା ସହଜ।
ଦି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେରିକାର ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଭାରୀ ଚାପ ପକାଉଛି – ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ତୀବ୍ରତାକୁ ଅଙ୍କିତ କରେ।
ଇରାନର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମ୍ବଳ କ୍ଷତି:
ଆମେରିକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇରାନର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ହେଲେ, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଏହାର ସମ୍ବଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଢାଳିଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା, ଇରାନ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ଏହାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇରାନ ହରାଇଥିବା ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକାରରେ ଏକ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି।
ଯୁଦ୍ଧର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ:
ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଚାପ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସଂଘର୍ଷ ଯେପରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହା ଏହାର ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ବିପରୀତରେ ଇରାନର ସାମରିକ ଉପକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସନ୍ତୁଳନକୁ କ୍ରମଶଃ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା – ଯାହା ଶେଷରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।