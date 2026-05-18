ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ କିଏ ବଢ଼ାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ଅଧିକାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି
ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର।
ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ:
ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍।
ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି।
ଭାରତ ସରକାର ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ଦୈନିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ନିଜର ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଗତିଶୀଳ ଦୈନିକ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଦୈନିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬:୦୦ ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି।
ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ହାର।
ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:
ଭାରତର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ପାକ୍ଷିକ ଆଧାରରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ।
ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ବଜାରର ପ୍ରଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏହି ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର, ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିନିମୟ ହାର ଏବଂ ଆରବ ଗଲ୍ଫ ପ୍ଲାଟସ୍ ଭଳି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ହିସାବ କରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରେ।
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି:
ଏହାର ଗଣନା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ପାକିସ୍ତାନର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସଂଘୀୟ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରେ।