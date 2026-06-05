ଦେଶରେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସର୍ବାଧିକ ସୁନା, କ’ଣ ସରକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୁନା ନେଇପାରିବେ?
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ (RBI) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶର ୮୮୦.୫୨ ଟନ୍ ଭୌତିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟିନାହିଁ।
RBI Gold Reserve : ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆରବିଆଇ (RBI) ଦ୍ୱାରା ସୁନା ବିକ୍ରି ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବାସ୍ତବରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୨ ଅରବ ଡଲାରର ସୁନା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶର ୮୮୦.୫୨ ଟନ୍ ଭୌତିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟିନାହିଁ। ଭାରତରେ ସୁନାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଶେଷରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁନା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ସେହି ସୁନାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇପାରିବେ କି?
ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଖପୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ସୁନା କେବଳ ବିନିଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (RBI) ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସୁନା ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ଆରବିଆଇ (RBI) ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଭାରତୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରହିଛି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଘରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୦୦ ଟନ ସୁନା ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ପରିବାର, ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ରୂପେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି।
ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ସୁନା ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜମି ତଳେ ରହିଛି। ଆଇଆଇଏମ୍ (IIM) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତରେ ଜମି ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତି ଏକ ଟନ ସୁନା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଏକରୁ ତିନି ଗ୍ରାମ ସୁନା ବାହାରିଥାଏ। ଭାରତରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ, ଅଥଚ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ଦେଶ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନାର ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ସୁନାକୁ ଅଳଙ୍କାର ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଅଳଙ୍କାରର ଚାହିଦା ବିଶେଷକରି ୟୁଏଇ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ହଂକଂ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ବଜାରରେ ରହିଥାଏ।