କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମର ଚାବି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେଉଁଠି ରଖାଯିବ EVM ମେସିନ୍
EVM ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭବାନୀପୁର ଆସନ ସମେତ ୧୪୨ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟରମାନେ ଇଭିଏମ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ୯୩.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଐତିହାସିକ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଏଥର କ୍ଷମତାର ଚାବି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ।
ହେଲେ, ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ୪୧,୦୦୧ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍’ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ।
ଶେଷରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଏହି ଲୁହା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ରୁହେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ୨,୩୨୧ କମ୍ପାନୀ କିପରି ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗି ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ।
ମତ ଦାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ କଠୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ପ୍ରଥମେ ଇଭିଏମ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋଟ ଭୋଟ୍ର ରେକର୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି।
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। ଏକ ଯାଞ୍ଚ କପି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମତଦାନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ସିଲ୍ କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭାଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ।
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି:
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମର ଚାବି କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ବିବେଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ EVM ର ହେପାଜତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ (DEO) ପାଖରେ ଥାଏ।
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମକୁ ‘ଡବଲ-ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ’ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ଲକିଂ ମେକାନିଜିମ୍। ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଚାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିୟମାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭୋଟ ଗଣନା ଦିନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଏହି ତାଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ:
ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଦୁର୍ଗଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭିତରର ବଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଚାରିପାଖର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଧିର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଭିଡ଼ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୋହର ଏବଂ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ:
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ନିଜର ସିଲ୍ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ EVM ଭିତରେ ରଖିବା ପରେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ସିଲ୍ ଲଗାଇପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ପରିସରରେ ଲାଇଭ୍ ମନିଟରିଂ କରାଯାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସି ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ ଦ୍ୱାର ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହିଂସା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କୋଲକାତା ସମେତ ପୁରା ବଙ୍ଗଳାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
କେବଳ କୋଲକାତାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ପରିବହନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୨୭୩ ଟି କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ର ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଲଗ୍ ବୁକ୍ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରସ୍-ଭେରିଫାଏ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ।
ଡବଲ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଡବଲ୍-ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୂଳତଃ ବୁଝାଏ ଯେ କୌଣସି ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କେହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସହିତ ହେରଫେର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ହେରଫେରର ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଏ।
ଭୋଟ୍ ଶେଷ ହେବାଠାରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣନାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏକ ଏପରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଯେ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଚାବିଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଠୋର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।