କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ QR କୋଡ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ?

Did You Know:ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି QR କୋଡ୍ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏହି ଧାରଣା କିଏ ଆଣିଥିଲା?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଆଜିକାଲି, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସପିଂ ମଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଡ଼ସାଇଡ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। QR କୋଡ୍ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। QR ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଯିବ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି QR କୋଡ୍ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏହି ଧାରଣା କିଏ ଆଣିଥିଲା? ଏହି QR କୋଡ୍ ଏତେ ସୂଚନା କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଏବଂ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଜାପାନରେ ଟୟୋଟାର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଡେନସୋ ୱେଭରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାସାହିରୋ ହାରା QR କୋଡଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜାପାନୀ ଖେଳ GO ରୁ ଏହି ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ। ଖେଳର ଧଳା ବଲ୍ ଦେଖି ସେ QR କୋଡର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ…

ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଉଡନ୍ତା ସାପ, ମଣିଷ ଉପର…

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବାରକୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହାର ସୀମା ଥିଲା ଯେ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଥିଲା।

ତା’ପରେ ହାରା ଏକ ନୂତନ 2D କୋଡ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଉଭୟରେ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାରକୋଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୂଚନା ରହିବ। ତେଣୁ, ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବର୍ଗାକାର ଆକାର ଦେଲେ ଏବଂ ଡାହାଣରୁ ବାମ ଏବଂ ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାଲୁଥିବା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କଲେ।

ଏହି QR (କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ) କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଢିହୋଇ ଯାଏ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୁଏ। ଏହି QR କୋଡ୍ ହଜାର ହଜାର ଅକ୍ଷର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ।

କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ QR କୋଡ୍ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି, ଚୀନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲା ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ କେବେ ପେଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରିନଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ…

ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଉଡନ୍ତା ସାପ, ମଣିଷ ଉପର…

ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ …ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଛୁରାମାଡ଼; ବହିଲା ରକ୍ତର…

1 of 28,460