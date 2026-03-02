କେତୋଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଖାମେନି; କିଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ; ମୋଟ କେତୋଟି ସନ୍ତାନ, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ଅଂଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ସେହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ମହିଳା ଅଧିକାର ଏବଂ ଲାଳନପାଳନ ବିଷୟରେ ଖାମେନିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନସୁରେହ ଖୋଜାସ୍ତେହ ବାଘେରଜାଦେହ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଇରାନର ମାଶାଦ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ମହମ୍ମଦ ଇସମାଇଲ ଖୋଜାସ୍ତେହ ବାଘେରଜାଦେହ ମାଶାଦର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଳନ କରୁଥିଲେ।

ବିବାହ: ୧୯୬୪ ମସିହାରେ, ମନସୁରେହ ଖୋଜାସ୍ତେହ ବାଘେରଜାଦେହ ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାମେନିଙ୍କ ମାଆ ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନସୁରେହଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ହୋଇଥିଲା।

ବିବାହ ପରେ ଜୀବନ: ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଶାହଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତି ଖାମେନିଙ୍କ ବିରୋଧ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମନସୁର ଏକାକୀ ପରିବାରର ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜେଲରେ ଖାମେନିଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁହେଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏକ ବିରଳ ସାକ୍ଷାତକାରରେ (୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଏକ ଇରାନୀ ପତ୍ରିକାରେ), ସେ ଖାମେନିଙ୍କୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ଖାମେନି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୋଟ ଛଅଟି ସନ୍ତାନ (ଚାରି ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ) ଥିଲେ। ପୁଅମାନେ ହେଲେ ମୋସ୍ତଫା, ମୋଜତାବା, ମାସୁଦ ଏବଂ ମୈସାମ। ଝିଅମାନେ ହେଲେ ବୋଶରା ଏବଂ ହୋଦା।

ମନସୁରେହ କେବେବି କୌଣସି ସରକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରଦା ପଛରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ମନସୁରେହ ଖୋଜାସ୍ତେହ ବାଘେରଜାଦେହ ଜଣେ ସରଳ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ରାଜନୀତିର ଚମକ ଏବଂ ଗ୍ଲାମରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା।

୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମାଗି ନଥିଲେ : “ଆମେ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମାଗିନଥିଲେ” – ଏହି ଉକ୍ତି ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଉଠିକି ଯାଅ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣ। ସେ କେବେ ବି ଏମିତି କହିନଥିଲେ ।
ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଝଲକ ମିଳେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଉଦାହରଣ ଯେ କିପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଝ ନ କରି ନିଜେ ସବୁକିଛିର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ।

