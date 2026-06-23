କିଏ ଅଟନ୍ତି ଅରୂପ ରାୟ? ଯିଏ ହେଲେ TMCର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କେଉଁ ନୂଆ ପଦବୀ ଅଫର କରିଛନ୍ତି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲର କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି (TMC) ରେ ରାଜନୈତିକ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିଏମସି ଏବେ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
WestBengal News : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲର କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି (TMC) ରେ ରାଜନୈତିକ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିଏମସି ଏବେ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ପରଠାରୁ ହିଁ ଟିଏମସି ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହୋଇଯାଇଛି।
TMCର ନୂଆ ୱର୍କିଂ କମିଟି ଘୋଷଣା
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋମବାର ଦିନ କୋଲକାତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଟିଏମସିର ନୂଆ ୱର୍କିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଧାୟକ ଅରୂପ ରାୟଙ୍କୁ ଟିଏମସିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଦିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏହି ଅଫର
ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ECI ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି।
କିଏ ଅଟନ୍ତି ଟିଏମସିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୂପ ରାୟ?
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଅରୂପ ରାୟଙ୍କ ନାମ କୌଣସି ନୂଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ଅରୂପ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାୱଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଇନିଂସ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ୧୯୯୮ରେ ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଅରୂପ ରାୟ ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଚେରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମି ସ୍ତରରେ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
୪ ଥରର ବିଧାୟକ ଅଟନ୍ତି ଅରୂପ ରାୟ
ବେଙ୍ଗଲର ହାୱଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଅରୂପ ରାୟ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୧, ୨୦୧୬, ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି (TMC) ଟିକେଟରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସମସ୍ତ ସରକାରରେ ଅରୂପ ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମବାୟ ଏବଂ କୃଷି ବିପଣନ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଆସିଛି।
ରାଜନୀତି ଉପରେ ମଜବୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଅରୂପ ରାୟ ନିଜର ସାଦାସିଧା ପଣ, ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୀତି ଉପରେ ମଜବୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ମମତାଙ୍କ ନିକଟତର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରାୟ
ଅରୂପ ରାୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି (ଅଧ୍ୟକ୍ଷ) ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ୨୦୧୧ରେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୩୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଅରୂପ ରାୟ ‘ହାୱଡ଼ା ମଧ୍ୟ’ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ନିଜର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ‘କୃଷି ବିପଣନ’ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରରେ ଅରୂପ ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
TMCର ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ରାୟ
ଅରୂପ ରାୟ କେବଳ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ଗଣାଯାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଟିଏମସି (TMC)ର ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିଥିଲେ। ହାୱଡ଼ାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ରଖିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳର ‘ସଙ୍କଟମୋଚକ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଅରୂପ ରାୟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ହାୱଡ଼ାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସହଜଲଭ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଜଣେ ‘ମାଟିର ନେତା’ ଭାବେ ରହିଛି।
ସେହିପରି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅରୂପ ରାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବେଙ୍ଗଲର ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ବଦଳିଗଲା ଏବଂ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ।