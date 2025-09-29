Heart Attack Risk: ଏହି ୫ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ, ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ …
Heart Attack Risk: ଆଜିକାଲି ହୃଦଘାତ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ୫ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଘାତକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିକାଲି ହୃଦଘାତ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?
ଆମ ଶରୀର ସବୁବେଳେ କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ପରି ମନେହୁଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏରୋଗ ଅଧିକ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ..
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ଲୋକମାନେ…ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ବହନ କରୁଥିବା ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଶିରାରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅବରୋଧ ହୁଏ, ରକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ…ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ରହିଥାଏ, ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଶିରାର ଭିତର ଆବରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ହୃଦୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଧୂମପାନକାରୀ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶାକାରୀ…ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ଗୁଟଖା, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ, ବିଶେଷକରି ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଦବହୁଳ ଲୋକ…ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ ଅଧିକ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ନିକଟରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଧୀର କରିପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଓଜନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମେଦବହୁଳ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ଜମା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ…ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆଳସ୍ୟ ରହେ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ: ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୩୦ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ।
ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ କମ୍ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ବନ୍ଦ କର।
ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ, ସୁଗାର ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।
ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଯଦି ପରିବାରରେ ଆଗରୁ କାହାକୁ ହୃଦରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ନିୟମିତ ହୃଦରୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)