କିଏ ଏହି ଅଟଳ ବିହାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ବେହୋସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
୧୬ଟି ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଆତଙ୍କ ମଚାଇଛନ୍ତି ଅଟଳ ବିହାରୀ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଶୀ ରୁଦ୍ରସ ଦଳ UP T20 ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। କାଶୀ ରୁଦ୍ରସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ ଟି ଜିତିଛି। ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଟଳ ବିହାରୀ ରାୟ ଏହି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୧୬ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ଏହି ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛନ୍ତି।
ଅଟଳ ବିହାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବେହାଲ: ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଏହି ସିଜିନରେ କାଶୀ ରୁଦ୍ରସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ସେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଗୌର ଗୋରଖପୁର ଲାୟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ କାଶୀ ୫୦ ରନ୍ ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
କାନପୁର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କାଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ୨୪ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅଟଳ ବିହାରୀ ନୋଏଡା କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଥିଲେ, କାଶୀ ରୁଦ୍ରସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର: ମିରଟ ମାଭେରିକ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୪ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଶୀ ମିରଟକୁ ୯୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫାଲକନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କାଶୀ ରୁଦ୍ରସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଗୋରଖପୁର ବିପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।
ତଥାପି ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାଶୀର ବିଜୟ ଧାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାନପୁର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୨୮ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଅଟଳ ବିହାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୬ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୨୦୩ ରନ୍ ଦେଇ ୧୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।