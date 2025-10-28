ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେଉଛି, ସେ ନିଜେ ନା ଆଉ କେହି, ଜାଣନ୍ତୁ ଖେଳରେ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ?

ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ୍ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଆହତ ହୋଇ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସିଡନୀରେ ବଲ ଧରିବା ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି କି ତାଙ୍କ ବାମ ପଞ୍ଜରା ତଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ଆବଶ୍ୟକ।

ସେ ସିଡନୀରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ICUରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି।  କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କେହି ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ?

ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରେ:  

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, BCCI ସେମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ। BCCIର ଡାକ୍ତରୀ ବୀମା ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ BCCI ଦାୟୀ।

ଏହା ସହିତ, ପୁନର୍ବାସ ସମୟରେ BCCI ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ। ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟରଙ୍କ ହରାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସିଡନୀରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ BCCI ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ (NCA) ରେ ପୁନର୍ବାସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।

ଏଥିପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ନଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ତାଙ୍କୁ ICUରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରୁ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।

