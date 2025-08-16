କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଜିଓ ନା ଏୟାରଟେଲ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି….
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ....
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି 1GB କିମ୍ବା 2GB ର ଦୈନିକ ଡାଟା ସୀମା ଅନେକ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିନେମା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରୀ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଡାଟା ଆଡ-ଅନ୍ କିମ୍ବା ବୁଷ୍ଟର ପ୍ୟାକ୍ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ରିଚାର୍ଜ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ଲାନରେ ତୁରନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ଯୋଡିଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉଭୟ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ଡାଟା ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଜିଓ ଡାଟା ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍: ଜିଓର କେବଳ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ 11 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 359 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିରେ OTT ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୧୧ ଟଙ୍କା – ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅସୀମିତ ଡାଟା
୧୯ ଟଙ୍କା – ୧ ଜିବି ଡାଟା, ୧ ଦିନ
୨୯ ଟଙ୍କା – ୨ ଜିବି ଡାଟା, ୨ ଦିନ
୪୯ ଟଙ୍କା – ଅସୀମିତ ଡାଟା, ୧ ଦିନ
୬୯ ଟଙ୍କା – ୬ ଜିବି ଡାଟା, ୭ ଦିନ
୧୦୦ ଟଙ୍କା – ୫ ଜିବି ଡାଟା (୭ ଦିନ) + ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ମୋବାଇଲ୍ ୯୦ ଦିନ
୧୭୫ ଟଙ୍କା – ୧୦ ଜିବି ଡାଟା (୨୮ ଦିନ) + ସୋନି ଲାଇଭ୍, ZEE5, ଲାୟନ୍ସଗେଟ୍ ପ୍ଲେ, ଡିସ୍କଭରୀ+ ଇତ୍ୟାଦି
୧୯୫ ଟଙ୍କା – ୧୫ ଜିବି ଡାଟା (୯୦ ଦିନ) + ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ମୋବାଇଲ୍/ଟିଭି ୯୦ ଦିନ
୨୧୯ ଟଙ୍କା – ୩୦ ଜିବି ଡାଟା (୩୦ ଦିନ)
୨୮୯ ଟଙ୍କା – ୪୦ ଜିବି ଡାଟା (୩୦ ଦିନ)
୩୫୯ ଟଙ୍କା – ୫୦ ଜିବି ଡାଟା (୩୦ ଦିନ)
ଏୟାରଟେଲ୍ ଡାଟା ଆଡ-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍: ଏୟାରଟେଲ୍ ଟପ୍-ଅପ୍ ୧୧ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୪୫୧ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ OTT ବଣ୍ଡଲର ଏକ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ।
୧୧ ଟଙ୍କା – ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅସୀମିତ ଡାଟା
୨୨ ଟଙ୍କା – ୧ ଜିବି ଡାଟା, ୧ ଦିନ
୨୬ ଟଙ୍କା – ୧.୫ ଜିବି ଡାଟା, ୧ ଦିନ
୩୩ ଟଙ୍କା – ୨ ଜିବି ଡାଟା, ୧ ଦିନ
୪୯ ଟଙ୍କା – ଅସୀମିତ ଡାଟା, ୧ ଦିନ
୭୭ ଟଙ୍କା – ୫ ଜିବି ଡାଟା, ୭ ଦିନ
୧୦୦ ଟଙ୍କା – ୫ ଜିବି ଡାଟା (୩୦ ଦିନ) + ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ମୋବାଇଲ୍ ୩୦ ଦିନ
୧୨୧ ଟଙ୍କା – ୬ ଜିବି ଡାଟା (୩୦ ଦିନ)
୧୪୯ ଟଙ୍କା – ୧ ଜିବି ଡାଟା + ଏୟାରଟେଲ୍ ଏକ୍ସଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ଲେ ପ୍ରିମିୟମ୍ (୨୨+ ଓଟିଟି)
୧୫୧ ଟଙ୍କା – ୯ ଜିବି ଡାଟା + ଅସୀମିତ ୫ଜି ଡାଟା (ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ଲାନରେ)
୧୬୧ ଟଙ୍କା – ୧୨ ଜିବି ଡାଟା (୩୦ ଦିନ)
୧୮୧ ଟଙ୍କା – ୧୫ ଜିବି ଡାଟା + ଏୟାରଟେଲ୍ ଏକ୍ସଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ଲେ ପ୍ରିମିୟମ୍
୧୯୫ ଟଙ୍କା – ୧୫ ଜିବି ଡାଟା (୯୦ ଦିନ) + JioHotstar ମୋବାଇଲ୍ 3 ମାସ
279 ଟଙ୍କା – 1GB ଡାଟା (1 ମାସ) + Netflix Basic, JioHotstar Super, ZEE5 Premium, Airtel Xstream Play Premium
361 ଟଙ୍କା – 50GB ଡାଟା (30 ଦିନ)
451 ଟଙ୍କା – 50GB ଡାଟା (30 ଦିନ) + JioHotstar 3 ମାସ
କାହାର ଅଫର୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?- ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ଡାଟା ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ Jio ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। 19 ଟଙ୍କାରେ 1GB ପରି ଶସ୍ତା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ OTT (Sony LIV, ZEE5, Sun NXT ଇତ୍ୟାଦି) ର ବଣ୍ଡଲ୍ ଏଥିରେ ଏକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ Airtel ପ୍ରିମିୟମ୍ OTT ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛି। Netflix, JioHotstar, ZEE5 ଏବଂ Airtel Xstream Play ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯାହା ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ।