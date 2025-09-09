ବଡ଼ ଖବର, ଦେଶର ୧୫ ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟପାଳ

ବଡ଼ ଖବର, ଦେଶର ୧୫ ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟପାଳ
୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରଏସଏସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାରତର ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୪୫୨ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ, ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାରତର ୧୫ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେ ଏବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରଏସଏସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ
ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପ୍ପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ବିଜେପି ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ଥିଲେ
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ସମୟରେ, ସେ ୧୯୯୮ ଏବଂ ୧୯୯୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୯୮ ମସିହାର ବିଜୟ ବିଶେଷ ଥିଲା କାରଣ ଏହା କୋଏମ୍ବାଟୁର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟିଥିଲା।
ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ତିନୋଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା। ସେ ୨୦୦୪-୨୦୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ।
ସେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ
ସେ ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୨୦୧୪ରେ ୩.୮୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
୨୦୧୬-୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କୋୟର ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ
୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୪ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।