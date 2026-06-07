ଆମେରିକା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତେବେ କିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛି ସେଠାକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏବେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି?
ଓଡିଶଭାସ୍କର: ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗ୍ୱେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଏବେ ଭାରତକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ କିଛି ମାସ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିକାଶ ଘଟିଛି।
ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁୟର୍କର ବ୍ରୁକଲିନ୍ର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଡିଟେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର (MDC)ରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି।
ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେନେଜୁଏଲାରେ କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝାଇବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଶାସନ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି।
ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି:
ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗ୍ୱେଜ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶାସକ ଦଳ ସଂସଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବାରୁ, ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ବିନା ଚାଲିଥିଲା; ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗ୍ୱେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ଭେନେଜୁଏଲା ଭିତରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି:
ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କିଛି ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ତୈଳ ଶିଳ୍ପରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା।
ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ, ଭେନେଜୁଏଲାର ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ।
ଭେନେଜୁଏଲାର ତେଲ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି:
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରମାଣିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ ୩୦୦ ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତେଲ ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଆସିଛି।
ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନେକ ଆଇନଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଲୋକଙ୍କର ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଉଚିତ।