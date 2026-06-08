କିଏ ଏହି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ

ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଆମିର ଖାନ ଆସନ୍ତା ଜուଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୌରୀ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଏହା ଆଉ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଯେ ଅଭିନେତା ଆମିର ଖାନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧବୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବେ। ଆମିର ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଗୌରୀ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ତାମିଲ୍ ଏବଂ ବାପା ଜଣେ ଆଇରିଶ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଗୌରୀ ହେୟାର୍‌ଡ୍ରେସିଂ (କେଶ ସଜ୍ଜା) କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଣ୍ଡନର ‘ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟସ’ରୁ ଫ୍ୟାଶନ, ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏକ FdA ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି।

ଏହା ସହିତ ଗୌରୀ ଜଣେ ୬ ବର୍ଷର ପୁଅର ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ‘ଆମିର ଖାନ୍ ଫିଲ୍ମସ’ (Aamir Khan Films) ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

TMC ଛାଡି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ୨୦ ସାଂସଦ !

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ଆମିର ଏବଂ ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଆମିର ଖାନ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମିର କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ହଠାତ୍ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା।” ଆମିର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୌରୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ‘ଲଗାନ’ ଏବଂ ‘ଦଙ୍ଗଲ’ ସାମିଲ ଅଛି। ଆମିରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗୌରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଗୌରୀ ଆମିରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେବେ। ଏହା ଆମିରଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ରୀନା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଇରା ଖାନ ଏବଂ ଜୁନୈଦ୍ ଖାନ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଆମିର ୨୦୨୧ ମସିହାରେ କିରଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମିର ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଜାଦ୍ ନାମକ ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମିର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ରୀନା ଦତ୍ତ ଏବଂ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଆମିର ଖାନଙ୍କ ବିବାହ କେବେ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଖବର ଅନୁସାରେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆମିର ଖାନ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

TMC ଛାଡି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ୨୦ ସାଂସଦ !

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ…

1 of 30,604