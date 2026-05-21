ବାହା ନ ହୋଇ ବି ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା’ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବାପା କିଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ମେଲୋନିଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ
Giorgia Meloni: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୫ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୋମ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମେଲୋନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ‘ବନ୍ଧୁ’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ।
କିଏ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ
ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ଜିଆମ୍ବ୍ରୁନୋ (Andrea Giambruno)। ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଇଟାଲୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର୍। କୁହାଯାଏ ଯେ, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମେଲୋନୀ ସେହି ଶୋ’କୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ସେଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଲେଖକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଦମ୍ପତି କେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ।
୨୦୧୬ରେ ବନିଥିଲେ ପିତାମାତା
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ଜିଆମ୍ବ୍ରୁନୋ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ଜିନେଭ୍ରା (Ginevra)। ମେଲୋନୀ ଅନେକ ସମୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ନିଜର ମାତୃତ୍ୱ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲେ ଏହି ଯୋଡ଼ି?
ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବ୍ୟାନ ଜାରି କରି ଆଣ୍ଡ୍ରିଆଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ବିବାଦ ପଛର କାରଣ
ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ଜିଆମ୍ବ୍ରୁନୋଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ‘ଅଫ୍-ଏୟାର୍’ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରେକର୍ଡିଂରେ ସେ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ସମୟରେ ନିଜର ମହିଳା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମେଲୋନୀ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜ ପଦବୀର ଗରିମା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମେଲୋନୀ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।