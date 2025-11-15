ନୂଆପଡ଼ାର ନୂଆ MLA ଜୟ ଢୋଲକିଆ: କେତେ ଦରମା ପାଇବେ? ବୟସରୁ ନେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା କୁଣ୍ଡଳୀ
ନୂଆପଡ଼ାର ନୂଆ MLA ଜୟ ଢୋଲକିଆ କିଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳୀ...
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା, ଯାହାଙ୍କୁ 2025 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଠିଆ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ଥିବା ଦିବଂଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ବିଜେପିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବଜେପି ପାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକ ପରେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ ।
ଜୟ ଢୋଲକିଆ କିଏ?
ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ?
ହିସାବକୁ ନେଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ୨୦୧୭ରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ଏହି ଦରମା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
ଦରମାର ହିସାବ…
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାରେ ତାଙ୍କ ବେତନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଭତ୍ତା ଯୋଡିହୋଇ ରହିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା (ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଭତ୍ତା, ଅଫିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଫୋନ୍-ଇଣ୍ଟରନେଟ ଭତ୍ତା) ବାବଦକୁ ମାସକୁ ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ୬୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଥାଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଧାନସଭା ସେସନ୍ ସମୟରେ ବଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଡେଲି ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ମେଡିକାଲ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ଓ ଅନ୍ୟନ୍ୟା ସୁବିଧା…
ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ (LAD) ପାଣ୍ଠି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ବିଧାୟରମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତୀମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଓଡ଼ିଶା ଛଡା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଭଳିକି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୨.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୧.୮୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମୁମ୍ୱାଇରେ ୨.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ନୂଆପଡା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମାସିକ ବେତନ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଜୟଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ପରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବୟସ
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 32 ବର୍ଷ (2025 ସୁଦ୍ଧା)
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ସେ 2025 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆସନ ତାଙ୍କ ପିତା ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦଳ
ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
ସେ କାନପୁରର ଛତ୍ରପତି ସାହୁ ଜୀ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିସିଏମରେ ବି.ଏସ୍.ସି. ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି
2025 ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 3.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେୟ ପ୍ରାୟ 70.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହା ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟ 2.73 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଥାଏ।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅପରାଧିକ ମାମଲା
2025 ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନଥିଲା।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଆଇଟିଆର୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଆୟ
2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘୋଷିତ ମୋଟ ଆୟ 15,66,080 ଟଙ୍କା।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର
ତାଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ଘୋଷିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା।
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ମୋଟ ଘୋଷିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.42 କୋଟି ଟଙ୍କା।