ଭାଇର ବେଡ଼ଚକ ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କନିକା

ହରିଆଣାର ଏକ ରୁଢିବାଦୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କନିକା ମନ୍ନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ସାତ ସପନ ପରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ‘ନାଗିନୀ’ ଚରିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରୁଥିବା କନିକା ମନ୍ନାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କରିଥିଲେ ବେଡଚଟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ଏବେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ହରିଆଣାର ଏକ ରୁଢିବାଦୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କନିକା ମନ୍ନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ସାତ ସପନ ପରିଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପରିବାରର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୟାନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ‘ନାଗିନ୍’ ଚରିତ୍ରରେ ଚମକୁଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୀରବତାର ପୋଡ଼ି ଆଜି ଖୋଲିଛି।

କନିକା କହିଛନ୍ତି, ପିଲା ଦିନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଯେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ‘ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍’ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କ୍ଷତ କରିଦେଲା। କନିକା ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଏତେ ଡରିଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତେବେ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଡରରେ ବହୁତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡରରେ ନିଜ ମାତା-ପିତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲି।

କନିକା ଏହି ଦୁଃଖଦ ସତକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାପି ରଖିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ ମାତା-ପିତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଏହି ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ। କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କନିକାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରୁଢିବାଦୀ ପରିବାରରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିନୟର କଡା ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। କନିକା ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

କିଏ ଏହି କନିକା ମାନ?

କନିକା ମାନ୍ନ ଜଣେ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ‘ଗୁଡ୍ଡନ୍ ତୁମସେ ନା ହୋ ପାଏଗା’ରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ‘ବଢୋ ବହୂ’, ‘ରୁହାନିୟତ’, ‘ଚାନ୍ଦ ଜଲନେ ଲଗା’ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ୩୨ ବର୍ଷର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଷ୍ଟଣ୍ଟ-ଆଧାରିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ‘ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ୧୨’ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କନିକାଙ୍କର ୭.୫ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଫଲୋୟର୍ସ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛି।

