କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ବଧୂ କିଏ, କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ଦୁହିଁଙ୍କର ଲଭ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍
ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କୁଲଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ନବବଧୂ ବଂଶିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଜୟ ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ମସୁରୀରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା।
କୁଲଦୀପଙ୍କ ବଧୂଙ୍କ ନାମ ବଂଶିକା ସିଂହ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ବଧୂ କିଏ କିମ୍ବା ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଭେଟିଥିଲେ, ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଲଭ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବାଛିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ବଧୂ କିଏ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ବଧୂଙ୍କ ନାମ ବଂଶିକା ସିଂହ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବଂଶିକା ପିଲାଦିନରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭାରତରେ LICରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସମାରୋହରେ ଦୁହେଁ ଜୁନ୍ ୪, ୨୦୨୫ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ କୁଲଦୀପଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ:
କାନପୁରର ବାସିନ୍ଦା କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବଂଶିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହରର। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ବଂଶିକା ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ; ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣନ୍ତି।
କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟତର। କୁଲଦୀପ କାନପୁରର ଲାଲ ବଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଂଶିକା ଶ୍ୟାମ ନଗରର।
ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍:
କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କିମ୍ବା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାଁନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତି।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଡିତ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବଂଶିକା ଲାଇମଲାଇଟରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ବଂଶିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ନଥିଲେ।