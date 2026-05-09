କିଏ ସେହି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ? ଯିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ CDS

୧୯୮୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 'ଗଡ଼ୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସ'ରେ ନିଜର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନ.ଏସ. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ୩୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ଗୌରବମୟ କ୍ୟାରିୟର ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଡିଏସ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ୩୦ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନଏସସିଏସର ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ସେ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୪ରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ଏହା ବାଦ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ରୁ ଜୁନ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ କମାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଇନ ଚିଫର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୫ରେ ‘ଗଡ଼ୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସ’ରେ ନିଜର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ୩୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଗୌରବମୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ୍, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆରଜିକର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ…

ଫାଇବର ବଡି କୁଲର ବେଷ୍ଟ ନା ଲୁହା ବାଲା……

ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣି ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (NDA) ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ (IMA) ର ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର। ସେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ବ୍ରାକନେଲ୍ ସ୍ଥିତ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି। ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ସେ କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନରୁ କଳାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (MA) ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏମ୍.ଫିଲ୍ (MPhil) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣିଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ, ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ, ସେନା ପଦକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସିଡିଏସ୍ (CDS) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସାମରିକ ଏକୀକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି, ସେହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆରଜିକର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ…

ଫାଇବର ବଡି କୁଲର ବେଷ୍ଟ ନା ଲୁହା ବାଲା……

ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ହଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବେ ଦିଶା !

RCB vs MI: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ…

1 of 29,180