କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ; ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ

ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚ ହେଉଛନ୍ତି ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। କିନ୍ତୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା

By Manoranjan Sial

ଲୋହୋର: ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କରୁଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ସେନାର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଲମଖୋଲା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ‘ବଲୁଚ ୟକଜେହତି କମିଟି’ର ନେତ୍ରୀ ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚ। ଏପରିକି ସେନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ଆଣ୍ଟି-ଟେରୋରିଜିମ କୋର୍ଟ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି।

ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚ ହେଉଛନ୍ତି ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। କିନ୍ତୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଲୋଚ ‘ବଲୁଚିସ୍ତାନର ସିଂହୀ’ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ‘ବଲୁଚ ୟକଜେହତି କମିଟି’ର ମୁଖ୍ୟ ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଗ୍ୱାଦରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାଲି ସମୟରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସେନା। ସୋମବାର ଆଣ୍ଟି-ଟେରୋରିଜିମ କୋର୍ଟ କ୍ୱେଟା-୧ର ବିଚାରପତି ମୁହମ୍ମଦ ଅଲି ମୋବିନ ସେହି ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟକୁ ମାନବାଧିକାର ସମୂହ, ରାଜନୈତିକ କାର‌୍ୟ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବଲୋଚ ସଂଗଠନ ‘ବଲୁଚ ୟକଜେହତି କମିଟି’ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହାକୁ ‘ବଲୁଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଘୃଣାର ପ୍ରକାଶ’ ବୋଲି କହିଛି।

୨୪ ଜୁନରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ବନ୍ଦ ଡାକରା

ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯିବା ପରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଲୁଚ ୟୁନିଟି କମିଟି ୨୪ ଜୁନରେ ସାରା ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଟରଡାଉନ ହଡ଼ତାଳ ଡାକରା ଦେଇଛି। ସଂଗଠନ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ର, ପରିବହନକାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର‌୍ୟ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି।

ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚ କିଏ?

ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ସେ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚଙ୍କ ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ୨୦୧୬ରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାସିର ବଲୋଚଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମହରଙ୍ଗ ବଲୋଚ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ଓ ସେନା ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

ପ୍ରବେଶ କରିବାର ୧୧ ଦିନ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ…

କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ…

1 of 17,351