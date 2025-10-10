ମାରିଆ କୋରିନା କିଏ, ଯିଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେଲେ
କାହିଁକି ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ମସିହା ପାଇଁ ଆଜି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଭେନେଜୁଏଲାର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଏହା କି ଯେଉଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଟ୍ରମ୍ପ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। କି ସେ ୯ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହକଦାର।
ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ମାରିଆ କିଏ? ଏବଂ କାହିଁକି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି।
ମାରିଆଙ୍କୁ ନୋବେଲ: ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦୌଡ଼ରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି।
ମାରିଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା: ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ତଥାପି, ସେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଲେ।
ନୋବେଲ କମିଟି କହିଛି, “ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଦେଶରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।”
ନୋବେଲ କମିଟି ମାଚାଡୋଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାହସୀ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି।
କମିଟି କହିଛି, “ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେବେବି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ଶବ୍ଦ, ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ।”
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ କିଏ: ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ୧୯୬୭ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟର।
୨୦୦୨ ମସିହାରେ, ସେ ଭୋଟ୍ ମନିଟରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସୁମାଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଦଳର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ସେ ୨୦୧୧ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେନେଜୁଏଲାର ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବିବିସିର ୧୦୦ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳା ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକାର ୧୦୦ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ୨୦୨୪ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୋରିନା ୟୋରିସ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି: ୨୦୨୪ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜାପାନୀ ସଂଗଠନ ନିହୋନ ହିଡାଙ୍କୟୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ହିରୋସିମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।