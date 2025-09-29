ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋହସିନ୍ ନକଭି କିଏ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ମୋହସିନ୍ ନକଭି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ନାଟକ କରିଥିଲା ​​ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନର ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଡ଼ିଆ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।

ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନାହିଁ, ଏହା ଦଳ କିପରି ଫେରି ପାଇବ?

ମୋହସିନ ନକଭି କିଏ:

ମୋହସିନ ନକଭି ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ACC) ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB)ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।

ନକଭି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନରୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ନକଭିଙ୍କୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜି ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଛନ୍ତି।

ନକଭି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବର କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଜରଦାରୀ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନିକଟତର:

ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ପିପିପି ନେତା ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ଏବଂ ଆସିଫ ମୁନିର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନକଭିଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଗାଏବ ହେବା ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ।

ପଡ଼ିଆରେ ବିବାଦ:

ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ଯଦିଓ ନକଭି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

